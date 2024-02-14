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12:58, 14 февраля 2024Среда обитания

Россиян предостерегли от покупки ряда апартаментов

Эксперт Мамедова предостерегла россиян от покупки апартаментов на окраинах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

При приобретении ряда апартаментов существует большой риск столкнуться с подводными камнями. От покупки некоторых объектов недвижимости россиян предостерегла эксперт по недвижимости в Москве и Дубае София Мамедова в разговоре с «Известиями».

По словам специалиста, не стоит приобретать микроапартаменты, а также объекты в комплексах класса «эконом», расположенных на городских окраинах, в районах с недостаточно развитой инфраструктурой. Она пояснила, что недвижимость в таких локациях обычно покупают с использованием государственных субсидий, жилищных сертификатов или в ипотеку.

«К апартаментам все это не применимо, и в перспективе с продажей такого объекта могут быть сложности. Важно учитывать, что спросом будут пользоваться апартаменты с хорошим расположением», — предупредила Мамедова. Помимо этого, эксперт призвала с осторожностью относиться к покупке апартаментов, поделенных на доли, поскольку, несмотря на низкий порог входа, продать долю в апартаментах зачастую крайне трудно — как и жить в ней. «Необходимо тщательно и при участии квалифицированного юриста изучить договор, на основании которого приобретается объект, и договор на управление. Это позволит получить представление о возможных рисках и о порядке взаимодействия с застройщиком и с управляющей компанией», — подчеркнула Мамедова.

Эксперт порекомендовала приобретать данный вид недвижимости у грамотного брокера, который досконально разбирается в рынке, работает с застройщиками и управляющими компаниями и имеет на своем счету сделки в этом сегменте.

Днем ранее россиянам назвали квартиры, которые будет трудно продать в 2024 году.

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      Полина Кислицына
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