Россиян призвали покупать квартиры в регионах ради выгоды

Эксперт Мамохина назвала выгодной покупку квартир в регионах России в 2024 году

Россиян призвали покупать квартиры в регионах в 2024 году из-за их инвестиционной привлекательности. Выгоду от приобретения таких объектов назвала директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина в разговоре с «Известиями».

По итогам третьего квартала 2023 года рост объемов выдачи ИЖС на первичном рынке Москвы и Подмосковья составил 40 процентов, тогда как в регионах страны — 122 процента. Эксперт считает, что в первом полугодии текущего года эта тенденция сохранится и диспропорция рынке будет укрепляться, поскольку из-за ужесточения условий по льготной ипотеке кредит стал покрывать меньшую, чем раньше, часть стоимости квартиры.

По причине того, что максимальный размер ипотеки в Московском регионе, а также в Петербурге и Ленинградской области ограничили шестью миллионами рублей, эта сумма стала покрывать лишь 30 процентов от среднего бюджета сделки на первичном рынке столицы. В то же время в других российских регионах максимальный лимит по льготной ипотеки приближен к среднему бюджету сделки или даже превышает это значение. Таким образом, приобретение жилья там ради инвестиций будет более привлекательным, чем в Москве, отметила Мамохина.

«При этом для инвестиций выбирать стоит крупные мегаполисы с высокой деловой и экономической активностью, города с градообразующими предприятиями или активно развивающиеся туристические и курортные направления, где есть потенциал роста цен. Здесь будет проще сдать недвижимость в аренду или перепродать. Среди таких городов можно отметить Нижний Новгород, Екатеринбург, Самару, Краснодар, Сочи», — заключила эксперт.

Ранее в этот же день россиянам назвали неудачные апартаменты для покупки.