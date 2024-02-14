Россиянам назвали способы обустроить маленькую кухню

Дизайнер Тычино рекомендовала использовать встраиваемую мебель в маленькой кухне

Россиянам с маленькой кухней рекомендуется выбирать встраиваемую мебель. Этим и другими советами в разговоре с «МОС СМИ» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

Встраивая мебель может решить не только проблему соотношения размеров кухни и мебели в ней. Плюс такого гарнитура в том, что на кухне не будет зазора между газовой плитой и шкафом, где часто скапливается кухонный сор.

Кроме того, для маленькой кухни подойдет кухонный уголок. В комплектации идет небольшой стол, который после приема пищи удобно передвинуть в угол, освободив таким образом пространство. Дизайнер также рекомендовала отказаться от идеи установить на кухне стиральную машину. Вместо нее лучше расположить кухонный шкаф для хранения блендера, мясорубки, сковороды и кастрюль.

Для визуального увеличения пространства дизайнеры используют светлые тона и зеркальные поверхности, напомнила Тычино. При этом она отметила, что теплые тона развивают аппетит, холодные же обладают обратным эффектом.

Дизайнер также напомнила о важности вытяжки на кухне. Существуют достаточно компактные модели, которые помогут сделать процесс приготовления пищи более комфортным, отметила она. Для удобства в зоне досягаемости должна быть вся нужная кухонная утварь. Необходимо четко распределить всю посуду по своим местам. Ту, что используется редко, рекомендуется сложить в коробки, либо в сервант, в кладовку или на балкон.

Необходимо продумать и рабочую зону. В идеале она должна находиться между плитой и раковиной, чтобы все необходимые ресурсы были под рукой. В качестве рабочей поверхности хорошо подойдет столешница шкафа с тяжелой посудой. Над ней лучше всего разместить шкафчик, в котором могут храниться продукты, необходимые в процессе приготовления, резюмировала дизайнер.

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