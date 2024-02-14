Россиянам назвали цены на отдых на африканском острове

АТОР: туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих

Туры на Занзибар обойдутся российским туристам от 210 тысяч рублей на двоих, включая перелет и размещение в трехвездочном отеле. Цены на отдых на африканском острове в феврале-начале марта назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

У туроператора «Интурист» есть предложения туров с проживанием в трехвездочном отеле с завтраками от 218,3 тысячи рублей, а у ITM group — с проживанием в пятизвездочном отеле от 2,8 тысячи евро (около 274,9 тысячи рублей).

Туры с размещением в пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено», стоят дороже. Так, Space Travel предлагает россиянам тур в отель Karafuu Hotel Beach Resort от 482 тысяч рублей и в отель Melia Zanzibar — от 599 тысяч рублей.

В АТОР также отметили, что при бронировании тура на Занзибар можно сэкономить на проживании. Многие отели предлагают скидки до 20 процентов, если забронировать номер за 60 и более дней до даты заезда.

Ранее сообщалось, что власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов. В пресс-службе администрации президента африканской страны заявили, что они «работают в этом направлении».

