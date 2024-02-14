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11:34, 14 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с родственником и ради своей безопасности инсценировал ДТП

В Абакане осудят мужчину, который убил родственника и инсценировал ДТП

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Абакане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Тувы, который расправился с 28-летним родственником и, желая сокрыть преступление, инсценировал ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых статьи 167 («Умышленные повреждение имущества») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Утром 10 апреля 2023 года четверо жителей Тувы на машине приехали в Абакан, где сняли квартиру и начали выпивать. По версии следствия, во время застолья между обвиняемым и пострадавшим возник конфликт, в ходе которого молодой человек избил родственника и лишил его жизни.

С целью сокрытия преступления он взял машину мамы родственника, положил его тело на заднее сиденье и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, совершив умышленный наезд на дерево. После этого он разместил тело потерпевшего на водительском сиденье и вызвал сотрудников полиции.

Ранее в Бурятии задержали 48-летнего мужчину за расправу над 69-летней пенсионеркой и ее 70-летним супругом. Фигурант хотел скрыть причастность к преступлению: он устроил в квартире беспорядок, инсценировал разбойное нападение и в руку соседа вложил нож.

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      Варвара Митина
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