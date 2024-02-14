Россиянка описала бразильских мужчин фразой «не советую строить отношения»

Российская тревел-блогерша, пожившая с бразильцами под одной крышей, посоветовала соотечественницам не строить с мужчинами этой национальности отношений. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что несмотря на привлекательную внешность, у бразильцев есть множество недостатков. Во-первых, по словам автора публикации, они ведут себя как дети.

«В Бразилии, когда молодой человек достиг 30 лет, он продолжает жить с родителями. Они мне рассказали, что девушку бразильцы приводят в родительский дом. На вопрос, почему не приобрести свой дом, бразилец ответил, что, имея родительскую крышу над головой, делать ничего не нужно. К тому же у мамы всегда есть еда!», — описала бразильских мужчин блогерша.

Во-вторых, путешественница обратила внимание на привычку бразильцев жить одним днем. Россиянка пояснила, что они предпочитают «тусоваться, веселиться, петь и танцевать в компании девушек и друзей», а не думать о будущем.

Кроме того, блогерша написала, что бразильские мужчины не всегда выполняют обещания, не спешат под венец и не будут платить за девушку в ресторане. «Пожив с ними, я поняла, что бразильцы должны жить в Бразилии и строить отношения с бразильянками, которые оказались, со слов моих бразильских знакомых, более снисходительны, чем россиянки», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Новой Зеландии и назвала три преимущества отношений с местными мужчинами. Она рассказала, что новозеландцы привыкли самостоятельно вести домашнее хозяйство, прекрасно выглядят и обладают хорошим чувством юмора.

