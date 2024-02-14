Россиянкам назвали неуместную после 35 лет одежду

Дизайнер Байгакофф призвал женщин после 35 лет отказаться от откровенных нарядов

Дизайнер одежды Аполлон Байгакофф назвал россиянкам неуместную после 35 лет одежду. Его комментарий публикует Marie Claire.

Специалист призвал женщин данной возрастной категории отказаться от откровенных и провокационных нарядов. В их числе — прозрачные и кроп-топы, мини-юбки, блузы с декольте и открытой спиной, легинсы, шорты и туфли на высоких каблуках.

Также эксперт посоветовал исключить из гардероба рваные джинсы и одежду в рок-стиле. Кроме того, в список вошло сочетание черных и коричневых предметов гардероба и футболки с мультипликационными персонажами и надписями. Перечень пополнили цветные колготки и колготки с логотипами и туфли на массивной платформе и каблуках.

В сентябре 2023 года блогерша Амира Бессетт назвала неуместную в аэропорту одежду. Так, специалистка по этикету призвала не надевать спортивные костюмы, кроп-топы и укороченные шорты.