Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:21, 14 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали неуместную после 35 лет одежду

Дизайнер Байгакофф призвал женщин после 35 лет отказаться от откровенных нарядов

Фото: Unsplash

Дизайнер одежды Аполлон Байгакофф назвал россиянкам неуместную после 35 лет одежду. Его комментарий публикует Marie Claire.

Специалист призвал женщин данной возрастной категории отказаться от откровенных и провокационных нарядов. В их числе — прозрачные и кроп-топы, мини-юбки, блузы с декольте и открытой спиной, легинсы, шорты и туфли на высоких каблуках.

Также эксперт посоветовал исключить из гардероба рваные джинсы и одежду в рок-стиле. Кроме того, в список вошло сочетание черных и коричневых предметов гардероба и футболки с мультипликационными персонажами и надписями. Перечень пополнили цветные колготки и колготки с логотипами и туфли на массивной платформе и каблуках.

В сентябре 2023 года блогерша Амира Бессетт назвала неуместную в аэропорту одежду. Так, специалистка по этикету призвала не надевать спортивные костюмы, кроп-топы и укороченные шорты.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

      В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

      В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

      Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

      В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

      Чехия заменит российское топливо на АЭС американским

      Россиянкам назвали неуместную после 35 лет одежду

      Предсказано будущее цен на жилье в 2024 году

      Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше