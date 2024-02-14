Сбербанк занимал около 45 процентов доли на рынке вкладов 10 лет подряд

Сбербанк занимает около 45% доли рынка вкладов 10 лет подряд

Сбербанк занимает около 45 процентов доли рынка вкладов на протяжении десяти лет подряд. Как «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка, это является крупнейшей долей на существующем рынке.

«Общая доля Сбера в пассивах физлиц всегда остается на стабильном уровне, а в последние десять лет — в диапазоне 43,7-45,8 процента», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в 2023 году Сбер стал рекордсменом в части привлечения средств. Портфель средств физических лиц увеличился более чем на четыре триллиона рублей, а количество клиентов со срочными счетами — на один миллион человек. За первые два месяца запуска нового продукта «Накопительный счет» им воспользовалось более 1,4 миллиона клиентов Сбера.

Доля банка на рынке кредитования физлиц за эти десять лет выросла с 33,5 процента до 46,7 процента.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Сбера за первый месяц 2024 года составила 115,1 миллиарда, увеличившись на пять процентов по сравнению с январем прошлого года.