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13:19, 14 февраля 2024Россия

Шедшего в сторону школы с ружьем 16-летнего россиянина отвезли в полицию

В Казани шедшего в сторону школы с ружьем 16-летнего подростка отвезли в полицию

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Казани 16-летнего подростка, который шел в сторону школы № 57 с ружьем, отвезли в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Uptash.

По сведениям издания, прохожие в российском городе заметили подозрительного юношу и вызвали оперативников.

Несовершеннолетний объяснил, что намеревался пострелять из пневматического оружия по деревьям.

На сайте «Аргументов и фактов» утверждалось, что парень уже находился около учебного заведения. Администрация школы забаррикадировалась изнутри, аналогичные меры безопасности приняли в расположенных неподалеку поликлинике и детском саду.

Ранее сообщалось, что во второй гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в руках у ученика взорвалась страйкбольная граната.

Пострадавшего школьника отправили в медицинский кабинет, серьезных травм он не получил.

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      Анна Щербакова
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