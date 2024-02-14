Шедшего в сторону школы с ружьем 16-летнего россиянина отвезли в полицию

В Казани шедшего в сторону школы с ружьем 16-летнего подростка отвезли в полицию

В Казани 16-летнего подростка, который шел в сторону школы № 57 с ружьем, отвезли в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Uptash.

По сведениям издания, прохожие в российском городе заметили подозрительного юношу и вызвали оперативников.

Несовершеннолетний объяснил, что намеревался пострелять из пневматического оружия по деревьям.

На сайте «Аргументов и фактов» утверждалось, что парень уже находился около учебного заведения. Администрация школы забаррикадировалась изнутри, аналогичные меры безопасности приняли в расположенных неподалеку поликлинике и детском саду.

Ранее сообщалось, что во второй гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в руках у ученика взорвалась страйкбольная граната.

Пострадавшего школьника отправили в медицинский кабинет, серьезных травм он не получил.