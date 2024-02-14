Советник Байдена признал неспособность Запада заменить помощь США Украине

Советник президента США Салливан: Запад не может заменить помощь Штатов Украине

Западные союзники Киева не способны заменить военную помощь, оказываемую США Украине. Об этом сообщил советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, его цитирует ТАСС.

«Этот пробел не может быть полностью заполнен нашими союзниками и партнерами, мы должны посмотреть правде в лицо. Если собрать все воедино, то замены предоставляемому Соединенными Штатами финансированию просто нет», — признал помощник президента.

Ранее Байден на своей странице в соцсети X написал, что американские конгрессмены, выступающие против военной помощи Украине, ответят перед историей.