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11:54, 14 февраля 2024Бывший СССР

Названа возможная цель новых зарубежных поездок Зеленского

Политолог Журавлев: план Зеленского посетить Лондон связан с военной помощью

Фото: Alina Smutko / Reuters

Зарубежные поездки президента Украины Владимира Зеленского могут быть связаны с желанием согласовать военную помощь для страны, считает политолог Дмитрий Журавлев. Такую возможную цель специалист озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«У Зеленского две задачи. Первая — это продлить военную и финансовую помощь, создать иллюзию, что это Украина хочет мира, а не Россия. Вторая — прояснение позиции Лондона относительно замены самого Зеленского на другого президента. Ему необходимо заручиться поддержкой европейских столиц», — считает политолог.

Смена действующего главы государства, по его мнению, сегодня кажется вполне реальной. Но у действующего президента, как считает Журавлев, все еще есть шанс сохранить свой пост.

«Он пытается найти поддержку для себя лично и перессорить тех, кто хочет его снять, потому что окончательное решение о том, кем заменить Зеленского, еще не принято. Конечно, остаться навсегда ему это не поможет, но по крайней мере позволит отсрочить уход», — допустил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее стало известно, что Зеленский может посетить Берлин, Париж и Лондон. Предполагается, что он будет настаивать на увеличении военной помощи Киеву во время визитов в три европейские столицы.

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