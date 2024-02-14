У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Puma в магазинах Lamoda

Онлайн-маркетплейс Lamoda открыл 50 розничных магазинов по всей России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали представители пресс-службы.

В торговых точках, которые заработали под названием Lamoda Sport, представлена спортивная одежда, обувь и экипировка для занятий спортом ушедших из России брендов. Таким образом, у россиян появилась возможность купить товары, в том числе эксклюзивную продукцию, марок Adidas, Puma, Reebok и других популярных ретейлеров.

Известно, что на данный момент магазины открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Уфе и других городах. До конца 2024 года Lamoda планирует открыть около 100 магазинов в более чем 20 городах России.

«В магазинах представлены такие легендарные и популярные сегодня модели Adidas, как Samba, Campus, Gazelle. И эксклюзивные бренды, которые вы не найдете у других продавцов — Cream Yoga, Nux, Heroine Sport, а также форма ведущих мировых футбольных клубов», — заключил управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda Роман Заверюха.

В августе 2023 года сообщалось, что Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.