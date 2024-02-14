Доходы России от продажи товаров за рубеж резко снизились

Глава Минпромторга Мантуров рассказал о падении экспорта товаров из РФ на 23%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России в 2023 году снизился до 146,3 миллиарда долларов, что на 23 процента меньше, чем за год до этого. Об этом говорится в презентации вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, представленной в рамках Дня промышленности на ВДНХ, пишет РИА Новости.

Под ННЭ подразумевают поставки зерна, овощей, фруктов, химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов, готовых продуктов невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла), а также продукции машиностроения, фармацевтических товаров, бытовой химии, одежды и обуви.

Мантуров рассказал, что причиной падения доходов стало временное снижение объемов поставок, что связано с объективными причинами. Вице-премьер не уточнил, поставки каких категорий товаров сократились, однако, поскольку в экспорте зерна, удобрений и продукции металлургии существенного снижения не наблюдалось, речь идет о различных произведенных товарах.

В 2021 году, последнем до ужесточения санкций, объем ННЭ составлял 194,2 миллиарда долларов, причем основной вклад был внесен металлургией, химической промышленностью и машиностроением. По словам вице-премьера, восстановить объемы несырьевого неэнергетического экспорта власти рассчитывают за счет поставок в направлении Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала быстрее вводить в производство российские разработки, аналогов которым в мире нет. По ее мнению, товары, основанные на новейших российских технологиях, поспособствуют росту экспорта в дружественные страны.