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15:38, 14 февраля 2024Россия

В Петербурге загорелся склад недалеко от газозаправочной станции

В Петербурге произошел пожар на складе рядом с газозаправочной станцией

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге загорелся склад, расположенный недалеко от газозаправочной станции. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно охваченное огнем здание и выезжающий с прилегающей территории тягач с цистерной с надписью «пропан — огнеопасно».

Сотрудников противопожарной службы в момент съемки видео на месте ЧП нет, отмечает канал. Сведений о пострадавших не приводится.

Ранее в Мурманске загорелся цех по производству консервов. Огнем было охвачено 800 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 32 сотрудника МЧС России и 9 единиц техники.

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      Алан Босиков
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