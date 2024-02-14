В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

Премьер Туск: Польша высоко ценит обещание Макрона поделиться ядерным оружием

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что высоко ценит обещание президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с европейскими странами ядерным оружием. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

«Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция будет готова предоставить свои ядерные возможности и потенциал всей Европе, чтобы она стала частью общеевропейской системы безопасности», — отметил Туск.

Президент Франции во время визита в Швецию объявил, что «Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал в распоряжение Европейского союза».

Ранее Туск заявлял о необходимости создания общеевропейской системы безопасности, подчеркивая, что она должна дополнить существующее взаимодействие в сфере оборонной политики стран НАТО.