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17:23, 14 февраля 2024Мир

В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

Премьер Туск: Польша высоко ценит обещание Макрона поделиться ядерным оружием
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что высоко ценит обещание президента Франции Эммануэля Макрона поделиться с европейскими странами ядерным оружием. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

«Я очень серьезно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция будет готова предоставить свои ядерные возможности и потенциал всей Европе, чтобы она стала частью общеевропейской системы безопасности», — отметил Туск.

Президент Франции во время визита в Швецию объявил, что «Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал в распоряжение Европейского союза».

Ранее Туск заявлял о необходимости создания общеевропейской системы безопасности, подчеркивая, что она должна дополнить существующее взаимодействие в сфере оборонной политики стран НАТО.

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      Лина Пивоварова
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