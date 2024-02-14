В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

Сенатор Джабаров назвал обоснованным объявление в розыск литовских политиков

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на решительный протест Литвы, выраженный странной из-за объявления в розыск литовских политиков. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал обоснованным данное решение Министерства внутренних дел (МВД) России.

«Они были объявлены в розыск не на пустом месте. Поведение этих представителей нарушало наше законодательство, и мы имели полное право это сделать. Не все же играть в одни ворота: вводить против нас санкции, возбуждать уголовные дела, начинать преследования», — сказал сенатор.

Пусть почувствуют себя, как себя чувствуют люди, которых объявляют персоной вне закона Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

13 февраля МВД России объявило в розыск ряд чиновников и политиков из Литвы, Эстонии и Латвии. В их числе также оказался министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

На следующий день Министерство иностранных дел Литвы выразило ноту решительного протеста представителю российского посольства в Вильнюсе из-за объявления МВД России в розыск литовских политиков и чиновников. МИД республики утверждает, что решения Москвы «противоречат общепринятым нормам международного права, представляют собой попытку фальсификации прошлого и неуважения к исторической памяти Литвы».