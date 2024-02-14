В российском городе член ЧВК «Вагнер» получил новый приговор после помилования

В Петербурге суд оштрафовал члена ЧВК «Вагнер» за умышленное повреждение машины

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал члена частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Илью Метлицкого за умышленное повреждение имущества возлюбленной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина должен выплатить пострадавшей 25 тысяч рублей. Судья учла в качестве смягчающих обстоятельств наличие государственных наград. При этом потерпевшая намерена обжаловать приговор, так как считает его слишком мягким. Осужденного также арестовали на 10 и 12 суток из-за оставления места ДТП.

По данным издания, член ЧВК познакомился с девушкой в интернете, через какое-то время она решила прекратить общаться. Тогда Метлицкий начал приезжать к ее дому и угрожать. В начале декабря 2023 года он подкараулил ее недалеко от дома, устроил аварию, а затем канистрой с омывающей жидкостью разбил лобовое стекло в ее машине и уехал. Потом он вернулся и въехал в бампер автомобиля знакомой.

Далее боец и девушка встретились около здания ГИБДД, где Метлицкий схватил ее за шею и попытался вколоть в грудь шприц с жидкостью, похожей на кровь, но попал в лежавший в кармане телефон. Из-за этого силовики сначала не хотели возбуждать дело, но затем решение отменила прокуратура. По словам девушки, в итоге было возбуждено дело по статье об угрозах убийством.

В 2019 году Метлицкого приговорили к 16 годам колонии за расправу с особой жестокостью. В декабре 2022 года он отправился в зону конфликта. Его адвокат заявил, что сейчас боец снова планирует ехать воевать и уже заключил контракт с Минобороны.

Ранее в Свердловской области силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки и краже у нее ценностей. Оба оказались бывшими участниками ЧВК «Вагнер»