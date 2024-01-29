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11:06, 29 января 2024Силовые структуры

К изнасилованию россиянки оказались причастны бывшие вагнеровцы

На Урале силовики задержали двух экс-вагнеровцев за изнасилование девушки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки и краже у нее ценностей. Об этом сообщает портал E1.ru.

Оба оказались бывшими участниками ЧВК «Вагнер», которых забрали из колонии, а после службы освободили, и они вернулись домой. У них богатое криминальное прошлое, а теперь их ждет обвинение в совершении очередного преступления.

Ивана Комарова и Романа Калмыкова обнаружили в Североуральске и этапировали в Заречный, где они напали на россиянку.

По данным полиции, вечером 24 января в поселке Белоярском подозреваемые напали на девушку и надругались над ней. После этого насильники похитили у пострадавшей два телефона, деньги и золотой браслет. Их объявили в розыск.

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      Любовь Ширижик
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