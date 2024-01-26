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13:14, 26 января 2024Силовые структуры

Двух россиян объявили в розыск по подозрению в изнасиловании девушки

МВД разыскивает двоих мужчин за изнасилование девушки на Урале

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Свердловской области полиция объявила в розыск двоих мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в муниципальном отделе МВД «Заречный».

В опубликованной изданием «Аргументы и Факты» ориентировке указаны 49-летний Роман К. и 34-летний Ивана К. По данным полиции, вечером 24 января в поселке Белоярском россияне напали на девушку и надругались над ней. После этого насильники похитили у пострадавшей два телефона, деньги и золотой браслет.

22 января сообщалось, что 35-летняя москвичка подверглась групповому изнасилованию и жестоким издевательствам на свидании с парнем

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      Анна Габай
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