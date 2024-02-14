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14:08, 14 февраля 2024Россия

В Совфеде оценили шансы польского министра стать женщиной

Сенатор Пушков: у министра юстиции Польши Боднара не получится стать женщиной

Фото: Kacper Pempel / Reuters

У министра юстиции Польши Адама Боднара не получится стать женщиной, даже если он «себя переделает». Так о шансах Боднара сменить гендерную идентичность порассуждал член Совета Федерации Алексей Пушков, заявление приводится в его Telegram-канале.

По мнению Пушкова, личные предпочтения Боднара не определяют его половую принадлежность — такой вывод сенатор сделал, изучив фотографию, которую он приложил к своему посту.

«Кем бы он себя ни считал и к какому бы цвету радуги себя ни относил, так оно и есть: он — мужчина», — объявил член Совфеда. При этом на фотографии, которую опубликовал Пушков, изображен заместитель министра Кшиштоф Сьмишек вместе с другим польским политиком — Робертом Бедронем.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. Кроме того, в декабре 2022 года был подписан закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии.

Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. В Кодекс об административных правонарушениях он был включен под статьей 6.21.

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      Марк Леонов
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