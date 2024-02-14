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11:38, 14 февраля 2024Мир

В США потеряли портрет Джорджа Вашингтона

ФБР разыскивает портрет первого президента США Джорджа Вашингтона

Кадр: FOX31 Denver / YouTube

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разыскивает портрет первого президента Джорджа Вашингтона, который был украден в штате Колорадо. Об этом ФБР сообщает на свой странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Портрет Джорджа Вашингтона, написанный в начале 1800-х годов, имеет историческое значение. До похищения он находился в хранилище города Энглвуд, штат Колорадо.

CBS News информирует, что ФБР объединилось с полицией Энглвуда, чтобы найти как сам портрет, так и подозреваемых в его похищении.

8 февраля сообщалось, что в американском штате Алабама неизвестные незаметно украли 60-метровую вышку с радиостанции.

Лина Пивоварова
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