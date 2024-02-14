В США потеряли портрет Джорджа Вашингтона

ФБР разыскивает портрет первого президента США Джорджа Вашингтона

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разыскивает портрет первого президента Джорджа Вашингтона, который был украден в штате Колорадо. Об этом ФБР сообщает на свой странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Портрет Джорджа Вашингтона, написанный в начале 1800-х годов, имеет историческое значение. До похищения он находился в хранилище города Энглвуд, штат Колорадо.

CBS News информирует, что ФБР объединилось с полицией Энглвуда, чтобы найти как сам портрет, так и подозреваемых в его похищении.

8 февраля сообщалось, что в американском штате Алабама неизвестные незаметно украли 60-метровую вышку с радиостанции.