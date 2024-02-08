В США воры незаметно украли радиовышку
В штате Алабама воры незаметно украли 60-метровую радиовышку
В городе Джаспер в штате Алабама неизвестные выкрали 60-метровую вышку с радиостанции. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Руководство радиостанции поражено, насколько профессионально действовали воры. Перерезав крепящие провода, им удалось аккуратно демонтировать вышку, вынести оборудование из здания и при всем этом остаться незамеченными. Пропажу обнаружили, только когда на территорию радиостанции приехала бригада ландшафтных дизайнеров.
Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021
Преступников разыскивает полиция. Как отмечается, радиостанция ищет способы восстановить вещание.
Ранее в британском городе Халл воры сумели при свете дня украсть целое здание. Для этого в течение нескольких часов они разбирали постройку, причем на глазах персонала.