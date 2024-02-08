В США воры незаметно украли радиовышку

В штате Алабама воры незаметно украли 60-метровую радиовышку

В городе Джаспер в штате Алабама неизвестные выкрали 60-метровую вышку с радиостанции. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Руководство радиостанции поражено, насколько профессионально действовали воры. Перерезав крепящие провода, им удалось аккуратно демонтировать вышку, вынести оборудование из здания и при всем этом остаться незамеченными. Пропажу обнаружили, только когда на территорию радиостанции приехала бригада ландшафтных дизайнеров.

Преступников разыскивает полиция. Как отмечается, радиостанция ищет способы восстановить вещание.

Ранее в британском городе Халл воры сумели при свете дня украсть целое здание. Для этого в течение нескольких часов они разбирали постройку, причем на глазах персонала.