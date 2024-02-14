Власти ФРГ усомнились в способности выполнить цель НАТО по расходам на оборону

FT: ФРГ не сможет выполнить условия НАТО по расходам из-за ограничений в бюджете

Германия не сможет и дальше увеличивать свой военный бюджет, чтобы выполнить условие НАТО и ежегодно выделять 2 процента ВВП на оборону страны, поскольку в бюджете есть ограничения, а новый 100-миллиардный фонд Бундесвера иссякает. В этом усомнились некоторые немецкие чиновники, сообщает американская газета Financial Times (FT).

В 2023 году расходы ФРГ на обороны стали наибольшими за все время и составили почти 72 миллиарда евро. Отмечается, что около 52 миллиардов евро поступили из регулярного бюджета республики, а 19,8 миллиарда евро из инвестиционного фонда Бундесвера. Однако среди руководства страны растет беспокойство по поводу того, что произойдет после 2027 года, когда фонд иссякнет.

«В частном порядке никто у власти, похоже, не знает, как [сохранить темпы увеличения военных расходов], особенно учитывая жесткие ограничения немецкого бюджета. Германия является одной из немногих стран, в конституции которой записано ограничение новых заимствований, так называемый долговой тормоз», — говорится в публикации.

В таком случае восполнение дефицита финансирования Бундесвера может оказаться трудным. «Придется ли нам сокращать бюджет социального обеспечения? Отменить долговой тормоз? Повысить налоги? Мы откладываем решение, но от чего-то придется пойти на уступки. Суммы просто не складываются», — такими вопросами задался неназванный немецкий министр.

Ранее стало известно, что страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за страха перед Россией. Кроме того, существует тенденция: чем ближе страна-член альянса к России, тем выше ее расходы на оборону.