Politico: страны НАТО увеличили расходы на оборону из-за страха перед Россией

За последние 10 лет страны Североатлантического альянса увеличили расходы на оборону из-за страха перед Россией. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в оборонных бюджетах стран-членов НАТО прослеживается четкая тенденция «чем ближе к России, тем выше расходы». Несмотря на то, что европейские государства по-прежнему не достигают цели НАТО в достижении целевого показателя расходов на оборону в 2 процента ВВП (был установлен в 2014 году), все страны, граничащие с Россией или Украиной, ее выполняют.

«Сравнение оборонных расходов стран-членов НАТО в 2014 году с их предполагаемыми расходами в 2023 году показывает, что почти все страны откладывают больше денег на оборону», — говорится в публикации.

В Польше произошел самый большой скачок расходов. В 2014 году ее расход на оборону составлял 1,9 процента ВВП и вырос до 3,9 процента в 2023-м.

Кроме того, согласно новому докладу Международного института стратегических исследований, в 2023-м мировые военные расходы выросли на 9 процентов в годовом исчислении и достигли рекордных 2,2 триллиона долларов. Многочисленные вооруженные конфликты усилили глобальную нестабильность.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании заявил, что будет поощрять атаки России на страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед блоком. По его словам, все должны платить по счетам.