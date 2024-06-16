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12:18, 16 июня 2024Интернет и СМИ

На фоне захвата заложников в СИЗО произошел сбой в работе Telegram

В Ростовской области после захвата заложников в СИЗО произошел сбой в Telegram

Фото: Imago / Globallookpress.com

После захвата заложников заключенными в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в Ростовской области произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на данные мониторинговых сервисов сообщает местный портал 161.ru.

По данным сервиса Downdetector, на 11:45 из Ростовской области поступило почти 400 жалоб на работу мессенджера. Также сообщается, что в центре административной столицы региона наблюдались проблемы с мобильной связью.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

Переговоры с террористами не дали результатов. В результаты проведенного штурма все злоумышленники были ликвидированы, освобожденным сотрудникам ФСИН была оказана первая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

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      Виктория Кондратьева
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