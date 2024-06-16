Появились кадры из ростовского СИЗО после операции по освобождению заложников

Появилось видео из ростовского СИЗО, снятое после освобождения заложников

Появились кадры из СИЗО в Ростове-на-Дону после операции по освобождению взятых террористами заложников. Ролик публикует РИА Новости в своемTelegram-канале.

На снятых журналистами кадрах видно, как улицы вокруг следственного изолятора оцеплены силовиками. На дорогах остается большое количество машин полиции и экстренных служб.

Утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Среди захватчиков были особо опасные преступники, сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее стало известно, что спецназ провел штурм изолятора. Захватчики ликвидированы, а находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО освобождены и не пострадали.