Врач назвала вызываемые жареной пищей смертельно опасные болезни

Терапевт Иванова: жареная пища грозит развитием рака, цирроза печени, инфарктом

Любовь к жареной пище может привести к печальным последствиям для здоровья, рассказала терапевт Виктория Иванова. Смертельно опасные болезни, вызываемые такой едой, она назвала в беседе с NEWS.ru.

Врач уточнила, что используемое при жарке рафинированное масло содержит большое количество бесполезных жиров. Такие жиры, по ее словам, вредят сосудам и сердцу и увеличивают калорийность блюда.

Подобный рацион, предупредила врач, грозит развитием опасных заболеваний: рака, сахарного диабета, атеросклероза, цирроза печени, инсульта и инфаркта. «Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренном стейке или картофеле, тем сильнее его канцерогенные и разрушительные свойства», — объяснила Иванова.

Ранее кардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер предостерегли от злоупотребления несколькими опасными для здоровья сердечно-сосудистой системы популярными продуктами. Врачи указали, что любое красное мясо в больших объемах повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако вреднее всего бекон.