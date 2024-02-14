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16:31, 14 февраля 2024Забота о себе

Врач назвала вызываемые жареной пищей смертельно опасные болезни

Терапевт Иванова: жареная пища грозит развитием рака, цирроза печени, инфарктом

Фото: Parmanand Jagnandan / Unsplash

Любовь к жареной пище может привести к печальным последствиям для здоровья, рассказала терапевт Виктория Иванова. Смертельно опасные болезни, вызываемые такой едой, она назвала в беседе с NEWS.ru.

Врач уточнила, что используемое при жарке рафинированное масло содержит большое количество бесполезных жиров. Такие жиры, по ее словам, вредят сосудам и сердцу и увеличивают калорийность блюда.

Подобный рацион, предупредила врач, грозит развитием опасных заболеваний: рака, сахарного диабета, атеросклероза, цирроза печени, инсульта и инфаркта. «Вредные вещества проникают в клетки, скапливаются и разрушают их. Чем темнее и плотнее корочка на обжаренном стейке или картофеле, тем сильнее его канцерогенные и разрушительные свойства», — объяснила Иванова.

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      Александра Лисица
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