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11:41, 14 февраля 2024Забота о себе

Врачи предостерегли от злоупотребления несколькими популярными продуктами

Кардиолог Люгер: бекон повышает риск летального исхода от болезней сердца

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Бекон, хлеб и пережаренное растительное масло в рационе повышают риск летального исхода от болезней сердца, считают кардиологи Саман Сетарех-Шенас и Дэниел Люгер. От злоупотребления несколькими опасными для здоровья сердечно-сосудистой системы популярными продуктами они предостерегли в беседе с изданием HuffPost.

Врачи указали, что любое красное мясо в больших объемах повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но бекон в этом вопросе — чемпион. «В беконе особенно много соли, насыщенных жиров, холестерина, гемового железа, полициклических ароматических углеводородов и гетероциклических аминов», — перечислил Сетарех-Шенас.

Еще одним вредным для сердца продуктом кардиолог назвал картофель фри. По его словам, во время жарки свойства овоща меняются: в нем становится меньше воды и больше жира. Наибольшую опасность представляют блюда, приготовленные на масле повторного использования, предупредил Сетарех-Шенас, так как в них становится много трансжиров, а ненасыщенные жиры исчезают.

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Помимо этого, кардиолог Люгер посоветовал отказаться от белого хлеба и заменить его на цельнозерновой, чтобы сохранить здоровье сосудов и сердца. По его мнению, в белом хлебе нет клетчатки и полезных элементов, зато в избытке присутствуют рафинированные углеводы, которые повышают уровень сахара в крови и провоцируют ожирение — одну из главных причин развития болезней сердца.

Ранее специалисты Роспортебнадзора развеяли мифы о считающихся полезными завтраках. По данным экспертов, безглютеновые продукты, обезжиренный творог и йогурты являются не лучшими вариантами завтрака.

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      Екатерина Улитина
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