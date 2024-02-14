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10:12, 14 февраля 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион FPV-дроном

Украинские войска атаковали село в Белгородской области FPV-дроном

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Атаке подверглось село Середа, уточнил глава региона. По данным из открытых источников, окраина этого населенного пункта находится на российско-украинской границе.

Помимо этого, ВСУ обстреляли сего из минометов. По Середе и МАПП «Шебекино» суммарно было выпущено шесть минометных мин.

Ранее 14 февраля Гладков сообщил о женщине, получившей ранение при обстреле со стороны ВСУ. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь.

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      Алан Босиков
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