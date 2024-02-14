Жителей российского региона предупредили об опасности лавин

В трех районах на острове Сахалин объявили лавинную опасность

Жителей трех районов на острове Сахалин предупредили о лавинной опасности. Об этом объявили в противолавинном центре Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«15 февраля 2024 года — лавиноопасно на территории Холмского, Невельского и Долинского городских округов», — говорится в сообщении. На остальной территории российского региона будет безопасно, прогнозируют специалисты. 16 февраля не будет лавиноопасно на территории всего острова. Однако возможны одиночные сходы снега, предупредили в сахалинском УГМС.

Ранее сход лавины случился в Сочи, из-за него закрыли горнолыжную трассу на курорте «Газпром Поляна». Сход пласта снега произошел во время дневного катания на склоне «Лаура» в районе горнолыжных трасс F.

Никто из лыжников и сноубордистов не пострадал, жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает. Отмечается, что катание на трассах было оперативно восстановлено.