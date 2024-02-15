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06:31, 15 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасном типе аренды квартиры

Юрист Хандруева предупредила о рисках аренды квартиры без договора найма

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В случае незаключения договора найма при аренде недвижимости, риски несет как квартиросъемщик, так и собственник, предупредила россиян юрист Анастасия Хандруева. О том, какие последствия влечет за собой сдача и съем жилья без договора, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Для квартиросъемщика риски при отсутствии договора найма заключаются в том, что его могут в любой момент выставить из квартиры либо подселить к нему кого-то еще, сообщила юрист. Кроме того, в таком случае собственник способен повысить стоимость аренды. Еще один неприятный момент, который может возникнуть — изменение условий проживания, предостерегла Хандруева.

Например, устно была договоренность о наличии в квартире стиральной машины и холодильника, а по факту техника есть, но не работает. Собственник еще и может предъявить требование как будто "все работало, а вы сломали, теперь платите"

Анастасия Хандруеваюрист

В числе рисков отсутствия договора найма для собственника юрист назвала задержку платежей. «Были такие случаи, когда жильцы задерживали оплату найма более четырех месяцев и при этом съезжать не хотели. В данном случае выселять жильцов приходится через суд», — пояснила она.

«Также есть риски, что жильцы, нанесут вред имуществу: технике, мебели, самой квартире, съедут, а собственник останется в убытках. Могут и прихватить что-нибудь, такое тоже встречается, а доказать, что то или иное имущество было в квартире или было в рабочем состоянии, если не оформляли ни договор, ни опись материальных ценностей, ни акт приема-передачи, будет очень сложно, практически невозможно, собственнику придется восстанавливать ущерб за свой счет», — поделилась юрист.

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Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в большинстве российских городов начала дешеветь аренда квартир. Однокомнатные квартиры в среднем подешевели на 0,5 процента, до 21,1 тысячи рублей в месяц. В случае с «двушками» снижение составило один процент, до 27 тысячи рублей, а с «трешками» — 0,9 процента, до 33,7 тысячи.

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      Екатерина Смирная
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