В России подешевела аренда жилья

Аренда квартир в России начала дешеветь в 2024 году

В январе 2024 года в большинстве российских городов начала дешеветь аренда квартир. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир», передает ТАСС.

Однокомнатные квартиры в среднем подешевели на 0,5 процента, до 21,1 тысячи рублей в месяц. В случае с «двушками» снижение составило один процент, до 27 тысячи рублей, а с «трешками» — 0,9 процента, до 33,7 тысячи. Наиболее заметно аренда однокомнатного жилья подешевела в Смоленске (минус 6,4 процента), Липецке (минус 6,1 процента) и Астрахани (минус 5,8 процента). Съемные двухкомнатные квартиры сильнее всего упали в цене в Чебоксарах (минус 8,5 процента), Улан-Удэ (минус 6,9 процента) и Астрахани (минус 6,5 процента), а трехкомнатные — в Орле (минус 16,1 процента), Волжском (минус 9,8 процента) и Рязани (минус 8,4 процента).

По словам генерального директора портала Павла Луценко, к снижению цен привели «перегрев» рынка в декабре и сезонный фактор. Во многих случаях договор действовал до конца года, после чего арендаторы меняли жилье, из-за этого росли цены и сокращалось предложение. В январе освободившиеся объекты вновь вышли на рынок. «По нашим прогнозам, цены на аренду снова неизбежно начнут расти», — добавил эксперт.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков спрогнозировал, что к концу 2024 года аренда жилья в Москве подорожает на 10-15 процентов.