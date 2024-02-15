Байден отложил депортацию палестинцев-нелегалов из США

NYT: Байден отложил депортацию шести тысяч палестинцев из США на 18 месяцев

Около шести тысяч палестинцев получили возможность легально работать и остаться в США еще на 18 месяцев по инициативе действующего американского президента Джо Байдена, который отложил их обязательную депортацию из-за кризисной ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По мнению Байдена, «многие мирные жители сектора Газа остаются в опасности» после нападений ХАМАС 7 октября. «Поэтому я приказывал отложить высылку части палестинцев, находящихся в Соединенных Штатах», — говорится в пояснении к его указу.

При этом отмечается, что отсрочка депортации не коснется тех лиц, что были замечены «в нарушении американских законов или стали представлять угрозу общественной и национальной безопасности США».

Ранее Байден провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. В ходе обсуждения палестино-израильского конфликта лидеры сошлись во мнении, что единственный путь его решения — это признание независимости Палестины. Байден подчеркнул, что является «давним и пожизненным сторонником Израиля», но «это [признание Палестины] — единственный путь, который гарантирует безопасность Израиля в долгосрочной перспективе».