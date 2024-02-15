Дачников предупредили об опасности одного типа осадков для урожая

Агроном Синьковский: последствия ледяного дождя могут лишить дачников урожая

Ледяной дождь и его последствия могут лишить дачников урожая с грядок. Об опасности этого типа осадков предупредил россиян агроном Петр Синьковский в беседе c aif.ru.

Специалист пояснил, что ледяная корка перекрывает посеянным под зиму чесноку, моркови и свекле кислород — в результате они не взойдут. «Хотя вроде бы все до весны и замерло, однако процессы воздухообмена все равно идут, пусть и с гораздо меньшей интенсивностью, и они жизненно необходимы», — уточнил Синьковский.

По словам агронома, способы устранения последствий зависят от момента их обнаружения. «Если это произошло в момент, когда вы разгребли снег над посадками во время оттепели, чтобы, например, отвести излишнюю влагу, или у вас на участке по какой-то причине наблюдается недостаток снега, то вам надо побыстрее ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на поверхности», — рассказал эксперт. Сделать это можно граблями, которыми убирают листву, а затем восстановить снежный покров, посоветовал он.

«Если же ледяной дождь прошел над грядками, находящимися под нормальной толщины снежным покровом, то задача упрощается. Вам надо по всей площади грядок сломать образовавшийся наст. Разбейте его на фрагменты и уберите с поверхности, а потом черенком от лопаты пробейте отверстия по всей площади грядок», — заключил Синьковский.

Ранее россиянам назвали простые способы снегозадержания на даче. По словам экспертов, сохранить сугробы на участке поможет еловый лапник: для этого нужно связать несколько веток в импровизированные веники и разложить на грядках, в цветнике и под деревьями.