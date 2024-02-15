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19:08, 15 февраля 2024Среда обитания

Дачников предупредили об опасности одного типа осадков для урожая

Агроном Синьковский: последствия ледяного дождя могут лишить дачников урожая

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ледяной дождь и его последствия могут лишить дачников урожая с грядок. Об опасности этого типа осадков предупредил россиян агроном Петр Синьковский в беседе c aif.ru.

Специалист пояснил, что ледяная корка перекрывает посеянным под зиму чесноку, моркови и свекле кислород — в результате они не взойдут. «Хотя вроде бы все до весны и замерло, однако процессы воздухообмена все равно идут, пусть и с гораздо меньшей интенсивностью, и они жизненно необходимы», — уточнил Синьковский.

По словам агронома, способы устранения последствий зависят от момента их обнаружения. «Если это произошло в момент, когда вы разгребли снег над посадками во время оттепели, чтобы, например, отвести излишнюю влагу, или у вас на участке по какой-то причине наблюдается недостаток снега, то вам надо побыстрее ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на поверхности», — рассказал эксперт. Сделать это можно граблями, которыми убирают листву, а затем восстановить снежный покров, посоветовал он.

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«Если же ледяной дождь прошел над грядками, находящимися под нормальной толщины снежным покровом, то задача упрощается. Вам надо по всей площади грядок сломать образовавшийся наст. Разбейте его на фрагменты и уберите с поверхности, а потом черенком от лопаты пробейте отверстия по всей площади грядок», — заключил Синьковский.

Ранее россиянам назвали простые способы снегозадержания на даче. По словам экспертов, сохранить сугробы на участке поможет еловый лапник: для этого нужно связать несколько веток в импровизированные веники и разложить на грядках, в цветнике и под деревьями.

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      Нина Ташевская
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