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10:48, 2 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали простые способы снегозадержания на даче

Агроном Синьковский: сохранить сугробы на даче поможет еловый лапник

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Снег является лучшим укрывным материалом для дачи и огорода, который необходим и в период оттепели. Простые способы снегозадержания на даче в критичное время россиянам назвал агроном Петр Синьковский в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, сохранить сугробы на участке поможет еловый лапник: для этого нужно связать несколько веток в импровизированные веники и разложить на грядках, в цветнике и под деревьями. «Накопят они вам снега в одном месте — перекладываем на другое, нуждающееся в снеговом запасе», — рассказал агроном.

В качестве другого эффективного способа снегозадержания Синьковский привел пластиковые декоративные заборчики, в сезон ограждающие палисадники. Он пояснил, что они хорошо удерживают сугробы и легко переносятся, и, помимо этого, подобрать нужную длину ограждения будет совсем нетрудно.

Третий способ — между деревьями в саду, или кустарниками, или забором сделать валы из уже имеющегося снега. Однако специалист предупредил, что этот способ подойдет лишь в том случае, если снега на участке как минимум в достатке, а то и в избытке.

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Еще одним способом задержать сугробы на участке служит натягивание сетки между деревьями или колышками из подручных материалов. Синьковский добавил, что в ней также можно запутать еловый лапник, чтобы усилить эффект. Помимо этого, сохранить снег помогут ветрозащитные заслоны высотой не менее метра и шириной примерно в полтора метра — например, из фанеры или оргалита. Как правило, их устанавливают в шахматном порядке на открытых местах дачи, отметил агроном.

Эксперт также сообщил, что по рекомендации знакомых пробовал размещать на участке старые автомобильные покрышки, однако остался неудовлетворен результатом, так как запах резины в некоторых местах сохранялся очень долго. К тому же, заключил он, их состав не слишком комфортен для почвы.

Днем ранее россиян предупредили о риске обвала крыши на даче под тяжестью снега.

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      Полина Кислицына
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