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22:58, 15 февраля 2024Россия

Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры по Украине

Даванков от «Новых людей» выступил за переговоры на условиях России на Украине
Владислав Даванков

Владислав Даванков. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Кандидат в российские президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что в вопросе конфликта с Украиной выступает за переговоры на условиях Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он посетил 19 российских регионов, в которых «никто не хотел бы дойти до Варшавы и воевать с НАТО». «Я считаю, что в первую очередь это должны быть переговоры. Но очень важно, чтобы переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной», — подчеркнул политик.

Он добавил, что мир должен быть достигнут на условиях Москвы. «Мир и переговоры. Но на наших условиях, а не откате назад», — говорится в программе на сайте кандидата.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

По словам политика, переговоры между Москвой и Киевом были практически завершены, однако после того, как Россия отвела свои войска, «другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран — европейских, Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца».

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      Марина Совина
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