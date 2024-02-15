Двое россиян получили 50 тысяч рублей благодаря совершенному в СССР звонку

Супруги Ефимовы из ЯНАО получили выплату за заключенный еще в СССР брак

Супруги Ефимовы из Ямало-Ненецкого автономного округа получили выплату в 50 тысяч рублей благодаря совершенному более 50 лет назад — еще в СССР — звонку. Об этом сообщает служба ЗАГС региона.

Как рассказали в ЗАГСе, Иван Ефимов захотел набрать нужный номер, и для этого ему была необходима помощь телефонистки. Когда мужчина услышал голос сотрудницы АТС Любови, то влюбился в нее, смог разговорить и пригласить на свидание. В итоге Иван и Любовь поженились и провели в браке 50 лет.

К золотой свадьбе власти региона подарили супругам сертификат на 50 тысяч рублей, а через 10 лет — к бриллиантовой свадьбе — россиян ждет выплата в размере 60 тысяч.

Выплаты в регионе полагаются всем супружеским парам, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет. За каждый год, прожитый в таком браке парам полагается по тысяче рублей, то есть за 70 лет совместной жизни россияне могут получить 70 тысяч.