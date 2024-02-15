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13:31, 15 февраля 2024Культура

Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с Беном Аффлеком спустя 20 лет

Дженнифер Лопес заявила, что Бен Аффлек всегда был любовью всей ее жизни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с актером Беном Аффлеком спустя 20 лет после разрыва. Слова поп-звезды приводит Variety.

Певица заявила, что актер всегда был любовью всей ее жизни. «Но по каким-то причинам нам нужно было расти и заниматься другими делами», — отметила она.

По словам Лопес, несмотря на замужество и детей, она всегда чувствовала, что роман с Аффлеком был «тем самым». Они снова сошлись вопреки своим планам. «В прошлом мы действительно начали жить дальше друг без друга, но когда мы воссоединились, мы сразу все поняли», — заявила она.

Артистка отметила, что после разрыва с Аффлеком уделяла много времени самопознанию. «Я пыталась стать лучше, разобраться в себе и стать лучшим человеком, которым я могу быть, чтобы я могла быть потрясающей матерью и отличным примером для своих детей», — рассказала она. По ее мнению, именно после работы над собой вселенная позволила ей быть вместе с экс-возлюбленным.

Ранее певица Бритни Спирс призналась, что целовалась с Аффлеком много лет назад. Актер отказался комментировать это заявление.

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      Мария Рюрикова
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