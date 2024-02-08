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15:56, 8 февраля 2024Культура

Бритни Спирс призналась в поцелуе с мужем Дженнифер Лопес

Бритни Спирс призналась, что целовалась с Беном Аффлеком

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Бритни Спирс призналась, что целовалась с нынешним мужем певицы Дженнифер Лопес, актером Беном Аффлеком. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), но затем удалила публикацию. Звезду цитирует Daily Mail.

Спирс опубликовала черно-белый совместный снимок с Аффлеком и автором песен Дайаном Уорреном. На фото знаменитости обнимают друг друга. Год, в который был сделан кадр, неизвестен, однако певица упомянула, что фотографии уже много лет.

«Я забыла упомянуть, что целовалась с Беном той ночью. Честно говорю, забыла. Это безумие! Хотела бы я рассказать вам, ребята, историю, которая произошла до этого!» — призналась поп-звезда.

Ранее Спирс поделилась подробностями личной жизни с певцом Джастином Тимберлейком в мемуарах «Женщина во мне». Певица рассказала, что много лет назад забеременела от него, но сделала аборт в домашних условиях.

После этого признания подвергшийся хейту Тимберлейк пригрозил Спирс судом, а она принесла ему публичные извинения.

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      Мария Рюрикова
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