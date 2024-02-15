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10:54, 15 февраля 2024Россия

На российском кладбище 30 надгробий оказались повреждены из-за обстрела ВСУ

Обстрел ВСУ повредил 30 надгробий на окраине села Тишанка в Белгородской области

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Белгородской области из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраины села Тишанка 30 надгробий на кладбище оказались повреждены. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На кладбище в селе Тишанка после минометного обстрела от 13 февраля выявлены повреждения 30 надгробных сооружений и забора. В настоящий момент устанавливаются родственники захороненных», — сообщил он.

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      Анастасия Шейкина
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