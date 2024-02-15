Как отмечают Сретение Господне в 2024 году: история и традиции праздника

15 февраля в России отмечают Сретение Господне, или Принесение в Храм. Это один из 12 самых важных православных праздников. В день Сретения Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса, которому уже исполнилось 40 дней, в иерусалимский храм. Об истории праздника, его традициях и обрядах рассказывает «Лента.ру».

Что такое Сретение Господне

Сретение Господне входит в число 12 больших православных праздников, которые посвящены важнейшим после Пасхи событиям земной жизни Иисуса и Пресвятой Богородицы.

Само старославянское слово «сретение» переводится как «встреча».

Фото: Public Domain / Wikimedia

В Евангелии от Луки говорится, что в этот день Дева Мария вместе с мужем Иосифом принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалиме. Они следовали традиции, в соответствии с которой всех новорожденных мальчиков посвящали Богу. Это делали в честь сохранения жизни всех еврейских первенцев, в то время как ангел поразил всех первенцев египтян — такие события описаны в книге «Исход».

В храме произошла встреча Сына Божьего, которому исполнилось 40 дней, с благочестивым старцем Симеоном Богоприимцем.

Также считается, что в этот момент произошла встреча Иисуса Христа со всем человечеством

Кто такой старец Симеон

Симеон Богоприимец был одним из избранных переводчиков Священного писания с еврейского на греческий язык. Во время работы он увидел фразу, которую посчитал неправильной: «Се Дева во чреве примет и родит Сына». Ошибка заключалась в слове «Дева», которое Симеон хотел исправить на «жена». Но тогда старцу явился посланник Господа — ангел, который объяснил, что ошибки нет. И пообещал, что Симеон сам убедится в пророчестве, так как будет жить, пока не увидит пришествие в мир Мессии.

С того дня прошло почти 300 лет. Симеон состарился, но продолжал жить. Он ждал встречи с Марией и Иисусом. Когда же она произошла, старец взял на руки младенца и обратился к Богу со словами: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое».

Позднее слова Симеона стали молитвой, которую до сих пор поют на службах в храмах на Сретение Господне. Она называется «Песнь Симеона Богоприимца»

История праздника

Сретение Господне завершает рождественские празднества. Отмечают его с давних пор: на христианском Востоке праздник возник еще в IV веке, а на Западе — в V.

Формально Сретение относится к Господским праздникам, то есть тем, которые посвящены Иисусу Христу и его земным годам. Однако торжество почитают и как Богородичный праздник, то есть посвященный делам Богородицы. Даже на иконах Иисус и Мария обычно изображены в равных позициях. В древности праздник был посвящен именно Богородице.

Символизм Сретения

Сретение — не только встреча Симеона с Иисусом, это еще и встреча Ветхого Завета с Новым. Православные верующие считают, что в этот день в прошлое ушли старые традиции и верования, их заменило христианство. Однако, несмотря на смену эпох, праведность и служение Богу было в людях всегда. То есть праздник напоминает еще и о преемственности поколений.

В храме в день Сретения был не только Симеон, но и праведница Анна. Она служила в церкви и жила при ней. Анна также олицетворяет Ветхий Завет и его праведников. После встречи с Иисусом женщина пошла в город рассказать людям о пришествии сына Божьего.

Для людей Сретение наступает еще и в момент первого посещения храма — когда душа обращается к Богу и встречается с ним

Традиции праздника

Служба

Служба на Сретение представляет собой праздничную литургию, иногда в храмах даже устраивают крестный ход. Торжество относится как к Господским, так и к Богородичным праздникам, поэтому на службе можно увидеть священников в рясах двух цветов: голубого — цвета Девы Марии и белого — цвета Иисуса Христа.

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Освящение свечей

Еще одна важная традиция — освящение свечей. Они служат одним из важных символов Сретения, олицетворяя все светлое и чистое в душах людей.

Считается, что после Сретения закончилась мгла, исчез старый ветхий мир. Свечи в этом смысле символизируют горящие души праведников, которые жили даже и в те далекие темные времена. Кроме того, свеча — это еще и символ очищения.

После службы верующие забирают освященные свечи домой и зажигают при личных молитвах

Что можно и нельзя делать в день Сретения Господня

В этот день важно помогать страждущим и давать милостыню нуждающимся.

При этом в Сретение строго запрещено выполнять какую-либо работу по дому. Нельзя заниматься и физическими нагрузками. Также не стоит отправляться в путешествие или поездки. Лучше остаться с семьей и посвятить время родным людям и молитвам.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Приметы