На Украине сообщили о создании коалиции систем ПВО и ПРО

МО Украины: создана коалиция по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО

Министерство обороны (МО) Украины сообщило о создании международной коалиции по обеспечению страны средствами противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Такое решение было принято по итогам заседания контактной группы содействия Киеву в Рамштайне, сказано в заявлении ведомства в Telegram.

«Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в публикации. Кроме того, Украина усиливает работу с партнерами в сфере беспилотников. Коалиция дронов была официально запущена, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал, что в стране есть дефицит ракет для иностранных систем ПВО. Он также вспомнил удары России, которые были нанесены 29 декабря. По его словам, во время подобных атак украинские войска расходуют большой запас зенитных управляемых ракет.