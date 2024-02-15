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10:04, 15 февраля 2024Путешествия

На Бали откроют консульство для россиян

Посольство РФ: Индонезия согласна на открытие российского консульства на Бали

Фото: Nyoman Hendra Wibowo / Antara Foto / Reuters

Индонезия дала согласие на открытие российского консульства на курортном острове Бали, который стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

Как отметили в дипмиссии, российская сторона получила принципиальное согласие от индонезийских властей. Теперь идет согласование технических моментов.

С 14 февраля на Бали ввели новый налог для туристов, сумма которого составляет 9,5 доллара (866 рублей) на человека. По данным туроператора Space Travel, произвести оплату можно будет двумя способами — онлайн через специальное приложение либо наличными или картой в аэропорту Денпасар. При этом оплата с карт UnionPay приниматься не будет.

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      Марк Успенский
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