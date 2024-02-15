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11:53, 15 февраля 2024Бывший СССР

По Украине нанесен массированный удар. ВСУ зафиксировали пуски 26 ракет

В Киеве произошла серия взрывов, по всей Украине объявлена воздушная тревога
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь с 14 на 15 февраля по Украине был нанесен массированный удар. Воздушные силы Вооруженных сил республики (ВСУ) сообщили, что всего были зафиксированы пуски 26 ракет разных типов.

По данным местных СМИ и властей, мощные взрывы прогремели в Полтавской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Хмельницкой областях, Запорожье, Львове и Киеве. По всей территории страны, а также в частях Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву, была объявлена воздушная тревога.

В результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о повреждении складских помещений в Миргородском районе области. Это привело к пожару на площади 100 квадратных метров, добавил он.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

О повреждениях объектов инфраструктуры у себя в регионах также сообщили назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак, мэр Львова Андрей Садовой. При этом подробностей они не приводили, типы и назначение объектов не раскрывали.

Кличко сообщил о мощных взрывах в Киеве

Утром 15 февраля в Киеве прогремели два мощных взрыва. Информацию об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает [система противовоздушной обороны] ПВО», — написал он. Градоначальник также призвал горожан не покидать укрытий.

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Позже мэр Бучи Анатолий Федорук на своей странице в Telegram показал видео воронки, образовавшейся в селе Буда-Бабинецкая под Киевом.

ВСУ сообщили о пуске 26 ракет

Военно-воздушные силы Украины заявили, что в ночь на 15 февраля они зафиксировали пуски 26 ракет разных типов. По утверждению украинских военных, им удалось сбить 13 из них.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По данным ВСУ, атаки производились с помощью ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Российская сторона пока никак не отреагировала на эти сообщения.

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