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14:20, 15 февраля 2024Бывший СССР

Попавшим в окружение под Донецком бойцам ВСУ предложили сдаться в плен

Кимаковский: попавшим в окружение под Донецком бойцам ВСУ предложили сдаться

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные предложили сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в окружение под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, цитирует ТАСС.

«Видя реальную картину и желая сберечь жизни брошенных на убой украинских мобилизованных, наши штурмовики под Донецком предложили попавшим в огневой мешок украинским солдатам сложить оружие», — заявил он. Советник главы ДНР напомнил, что Киев перебросил под город бригаду из числа новобранцев.

5 февраля Кимаковский сообщил, что группировка украинской армии частично попала в окружение под Донецком. По его словам, часть бойцов ВСУ находится под плотным огневым контролем. Он уточнил, что украинские военные пытаются покинуть ряд позиций, но несут потери личного состава.

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      Кристина Есикова
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