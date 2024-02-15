Часть группировки ВСУ попала в окружение под Донецком

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об окружении части сил ВСУ под Донецком

Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Группировка вооруженных формирований Украины под Донецком перерезана, часть ее — под плотным огневым контролем, по сути, в окружении», — рассказал он.

Кимаковский также отметил, что украинские военные пытаются покинуть некоторые позиции, но несут потери личного состава.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на российские управляемые авиабомбы, которые наносят урон украинской армии на фронте. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы России ведут минометный и тяжелый артиллерийский огонь по позициям ВСУ.