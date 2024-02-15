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10:00, 15 февраля 2024Россия

Пожар из-за атаки ВСУ в резервуаре нефтебазы в Курской области локализовали

Возгорание одного из резервуаров нефтебазы в Курской области локализовали
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

Возгорание в одном из резервуаров нефтебазы Курской области, которая в ночь на четверг, 15 февраля, была атакована со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализовано. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

«Локализовано возгорание резервуара объемом 400 кубометров. Принимаются меры к локализации еще двух резервуаров объемом 1 тыс. и 400 кубометров», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале, на нефтебазе удалось не допустить распространение огня. В тушении пожара задействованы 165 человек и 35 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в Курской области начался 15 февраля. Как уточнил губернатор, на месте работают сотрудники спецслужб. Никто не пострадал. Всего огонь, по предварительным данным, охватил три резервуара с нефтью, один из них частично обрушился.

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      Анастасия Шейкина
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