Пожар из-за атаки ВСУ в резервуаре нефтебазы в Курской области локализовали

Возгорание одного из резервуаров нефтебазы в Курской области локализовали

Возгорание в одном из резервуаров нефтебазы Курской области, которая в ночь на четверг, 15 февраля, была атакована со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализовано. Об этом сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

«Локализовано возгорание резервуара объемом 400 кубометров. Принимаются меры к локализации еще двух резервуаров объемом 1 тыс. и 400 кубометров», — уточнил собеседник агентства.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале, на нефтебазе удалось не допустить распространение огня. В тушении пожара задействованы 165 человек и 35 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в Курской области начался 15 февраля. Как уточнил губернатор, на месте работают сотрудники спецслужб. Никто не пострадал. Всего огонь, по предварительным данным, охватил три резервуара с нефтью, один из них частично обрушился.