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10:19, 15 февраля 2024Россия

Пожар во дворе «Известий» в центре Москвы ликвидировали

В МЧС отчитались о ликвидации пожара во дворе «Известий» в центре Москвы
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пожар во дворе «Известий» на Пушкинской площади в центре Москвы удалось полностью ликвидировать. Об этом отчиталось МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В свою очередь источник издания Shot уверял, что во время возгорания один мужчина получил ожог руки.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался рано утром в четверг, 15 февраля. Из-за возгорания пришлось перекрыть три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одну полосу из четырех по Большому Путинковскому переулку.

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      Анна Щербакова
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