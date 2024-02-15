Пожар во дворе «Известий» в центре Москвы ликвидировали

В МЧС отчитались о ликвидации пожара во дворе «Известий» в центре Москвы

Пожар во дворе «Известий» на Пушкинской площади в центре Москвы удалось полностью ликвидировать. Об этом отчиталось МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В свою очередь источник издания Shot уверял, что во время возгорания один мужчина получил ожог руки.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался рано утром в четверг, 15 февраля. Из-за возгорания пришлось перекрыть три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одну полосу из четырех по Большому Путинковскому переулку.