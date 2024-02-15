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17:20, 15 февраля 2024Мир

Премьер-министр Словакии отказался использовать мобильный телефон

Премьер-министр Словакии Фицо заменил телефон особым механизмом для связи

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо перестал использовать мобильный телефон четыре года назад. Этим он поделился в интервью изданию Hlavne spravy.

«Первая основная вещь, которую я рекомендую каждому премьеру и политику, который вокруг себя имеет какой-то сервис, — избавьтесь от мобильного телефона», — отметил политик.

Он рассказал, что вместо телефона использует особый механизм, позволяющий связаться с ним за пять минут.

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Роберт Фицо также упомянул, что ведет здоровый образ жизни, старается заниматься спортом каждый день.

Ранее в Словакии призвали допустить россиян до Олимпиады 2024 года. Премьер-министр Фицо подчеркнул, что отсутствие россиян и белорусов повлияет на конкуренцию в тех дисциплинах, где они доминируют.

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      Дмитрий Попов
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