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15:18, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила уникальный проект

«ВКонтакте» запустила Центр цифрового комфорта

Фото: Unsplash

«ВКонтакте» запустила Центр цифрового комфорта, в котором собраны советы по доверительному общению в сети для взрослых и детей, материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Россиянам расскажут, как вести себя в сложных ситуациях, с которыми можно столкнуться в сети, как реагировать на кибербуллинг и справляться с ним, как распознать злоумышленников, а также строить доверительные отношения с детьми и говорить с ними об онлайн-безопасности.

Проект состоит из пяти разделов: «Рекомендации детям», «Рекомендации родителям», «Противодействие вражде и травле», «Противодействие злоумышленникам» и «Цифровой комфорт». Над рекомендациями работала команда соцсети и эксперты благотворительного фонда «Шалаш», сотрудники которого помогают детям и взрослым справляться с проявлениями агрессии.

«Социальные сети и цифровые платформы играют важную роль в жизни современных детей и подростков. Задача взрослых — научить детей правильно ими пользоваться, следовать правилам безопасности и анализировать информацию», — рассказала директор по маркетингу «Шалаша» Саша Суворова.

Центр цифрового комфорта будет регулярно пополняться новыми материалами, экспертными статьями и релевантными новостями.

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